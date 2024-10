Media punti da paura: 1,375 a gara

Dieci punti in 9 giornate: la partenza della Roma è la peggiore nell'era dei 3 punti, e quindi degli ultimi trent'anni, a pari merito con quella del campionato 2008-09. Con un asterisco: perché nella classifica del 29 ottobre 2008 i giallorossi erano quartultimi, insieme a Cagliari e Sampdoria, con 7 punti, ma quella sera la partita all'Olimpico con la Samp venne sospesa dopo appena 6 minuti per un nubifragio. (...) La media-punti di Juric è un'altra nota dolente: il suo 1,375, con 11 punti in 8 partite, EL compresa, lo piazza appena al 37° posto all time tra gli allenatori giallorossi. Calcolando le prime 8 panchine l'ultimo a partire peggio fu Luis Enrique nel 2012: 2 vittorie, 3 pari e 3 ko: 9 punti, media di 1,125.

(corsera)