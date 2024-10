Mancini recupera, Dybala e Pellegrini tornano dal 1'

[...] Dopo la brutta vittoria contro la Dinamo Kiev, la Roma cerca di risollevarsi in campionato in una serata molto delicata: a Firenze, contro un avversario lanciatissimo. [...] E' una partita che la Roma non deve perdere se vuole scacciare i venti di una nuova crisi tecnica. Un elemento è a favore di Juric: su tre precedenti contro Palladino, ha vinto una volta e pareggiati due. [...] Archiviata la sessione europea con il primo successo internazionale in carriera, Juric medita di proporre la stessa formazione che ha cominciato la partita contro l'Inter. Quattro cambi dunque rispetto alla Dinamo, con Mancini che ha smaltito la febbre e quindi è candidato al rientro contro la squadra che lo ha visto crescere. [...]

Angelino dovrebbe tornare nella difesa a tre, da centrale sinistro. Fuori Hermoso. Le altre certezze sono Cristante a centrocampo, [...] e la coppia di trequartisti titolari: Dybala più Pellegrini. [...] Dal loro talento e dal loro feeling dipenderà buona parte delle speranze della Roma. Non è escluso che stavolta Juric decida di cominciare con un 3-5-2 puro, tenendo Dybala più vicino a Dovbyk, per facilitare i rifornimenti al centravanti. [...] Ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti a Trigoria senza tre giocatori: oltre al lungodegente Saelemaekers, che la Roma conta di riabbracciare dopo la pausa di novembre, mancavano El Shaarawy e Soulé. [...] Prima della rifinitura e della partenza per Firenze, i medici visiteranno entrambi per capire se riammetterli in gruppo.

