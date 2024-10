L'unica certezza si chiama Svilar: la Roma vuole blindarlo fino al 2029

[...] Dopo 8 giornate di campionato i giallorossi si trovano in una situazione di classifica tutt'altro che positiva e con poche note liete. Una è sicuramente Mile Svilar che a suon di parate sta dimostrando il suo valore. [...] Da quando è iniziato il campionato ha registrato l'83,9% di parate. [...] E' terzo in Serie A per clean sheet (3) e quarto per parate (25). Numeri importanti che però non mascherano i problemi della Roma. [...] La Roma soffre troppo e anche contro il Venezia (fanalino di coda della Serie A) ha rischiato di capitolare più volte concedendo 18 conclusioni.

Anche in quel caso è stato provvidenziale Svilar. [...] E' ormai un leader e dopo la sconfitta contro l'Inter ci ha messo la faccia analizzando il momento della squadra: "Meritiamo un po' di più però a volte la palla non vuole entrare. Siamo un gruppo forte, ma sembra che il Dio del calcio stia decidendo che la Roma non deve andare bene". Nel frattempo, sono iniziati i colloqui per il rinnovo di contratto che scade nel 2027. L'idea è quella di prolungarlo fino al 2029 con un importante aumento dell'ingaggio (dagli 800mila euro attuali a circa 2 milioni). [...]

(Il Messaggero)