L'ora di Hummels. Il tedesco è pronto: la Roma si affida al totem europeo

Si riparte da lì, dalla finale di Champions persa lo scorso primo giugno in Inghilterra. Anche se poi la piccola Boras Arena non è certo Wembley. Ma probabilmente per Mats Hummels sarà lo stesso, perché in cuor suo ha una grandissima voglia di tornare a giocare. [...] In Europa il tedesco ha giocato 115 partite, più di qualsiasi altro giallorosso. [...] Hummels è arrivato in giallorosso il 4 settembre da svincolato, dopo aver chiuso la sua seconda avventura con il Borussia Dortmund. [...]

Il tedesco ha avuto bisogno di un lungo periodo di rodaggio per rimettersi in riga dal punto di vista atletico. Rodaggio che però si è concluso proprio in questi giorni, con Hummels pronto a giocare la sua prima partita in giallorosso. [...] Mats quasi sicuramente domani sarà al centro della difesa giallorossa, con ai suoi fianchi Hermoso a sinistra e uno tra Mancini (che però ancora non sta benissimo) e Ndicka a destra. Sarà l'esame generale per capire a che punto sta fisicamente. [...] "Il momento di Hummels arriverà il prima possibile - ha detto Juric prima di Roma-Venezia, sabato scorso -. Deve ritrovare la condizione e sta lavorando tanto per riuscirci". [...] L'ora di Hummels è arrivata, ora tocca a lui.

(gasport)