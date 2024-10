Lite con la squadra: Juric ai titoli di coda

Certe batoste sono cicatrici e restano impresse. La Roma non incassava 5 gol in Serie A dal 2011 ed è crollata senza reagire. Le analogie con la stagione dei 5 allenatori cominciano ad essere inquietanti. Ecco perché salterà anche Ivan Juric, incapace di imprimere la svolta e vittima di una crisi di rigetto. A Firenze, negli spogliatoi , sono volate parole grosse dopo la terribile sconfitta. Agitatissimi erano i senatori della squadra ed ormai il clima è irrespirabile.

Quando ci sarà il cambio in panchina? I Friedkin sono a New York dove in questo giorni era presente anche Daniele De Rossi. Intanto dalla società arrivano smentite su un possibile dietrofront e quindi sul suo grande ritorno. La proprietà, quindi, andrebbe a cercare un altro profilo: Roberto Mancini [...] Bisogna attendere qualche ora per conoscere la decisone, che sarebbe per forza di cose frettolosa in un periodo pieno di partite [...]

Lui non cerca scuse e ci mette la faccia: "Abbiamo sbagliato tutto, sia il gioco sia l'atteggiamento. Non me l'aspettavo, ci sono rimasto male, nella vita raramente ho vissuto una serata così. Sembrava che avessimo dimenticato 40 giorni di lavoro, abbiamo buttato tutto nel cesso" [...] Spiega poi così i cambi prematuri: "Ho provato a dare la scossa, vista la situazione. Se avessi potuto fare più sostituzioni, le avrei fatte" [...]

(corsport)