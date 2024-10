L'ironia di Hummels: "Le mie foto in partita arriveranno, credo..."

Ha aspettato la Roma per un'estate intera rifiutando le offerte di Maiorca e Galatasaray. [...] Ma fin qui Mats Hummels il campo lo ha visto solo dalla panchina. Zero minuti per il campione tedesco, tra i protagonisti dell'ultima Champions con tanto di finale giocata il primo giugno. Un trattamento che probabilmente nessuno si aspettava e che è stato giustificato, sia da Daniele De Rossi che da Ivan Juric, con il ritardo di condizione del difensore arrivato a fine agosto. [...]

Hummels ha deciso così di esprimere la sua amarezza con un post sarcastico pubblicato sui social. "Roma fino ad ora. Le foto in partita arriveranno presto, credo...". [...] Un segnale decisamente chiaro.

(gasport)