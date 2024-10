L'Inter non scherza

Ci sono vittorie che valgono più di tre punti, come se fossero l'inizio di un nuovo romanzo scudetto dopo il bestseller della seconda stella. In una serata dall'alto tasso di sofferenza per gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi, l'Inter si regala una scarica di adrenalina e batte la Roma, forse la migliore della gestione Juric, con una stoccata di Lautaro dopo un'ora di gioco. All'ultimo secondo, Soulé cerca il jolly che vale il pareggio, ma Sommer respinge. [...] Alla Roma manca l'istinto killer, necessario per uscire dalla mediocrità della classifica che non rispecchia la prestazione al cospetto di un avversario che da 8 anni i giallorossi non battono in casa. [...]

A parte una traversa scheggiata da Mkhitaryan (e una parata di Svilar su botta di Thuram), la pericolosità dell'Inter viene contenuta con naturalezza dalla Roma, che prende il controllo dopo l'ingresso al 15' della sua curva (fuori per protesta con la proprietà americana), rischia poco e crea con parsimonia: Juric, come ha fatto ai tempi del Torino sempre contro l'Inter, sceglie la difesa a quattro, con Zalewski sulla sinistra costretto al doppio lavoro. [...]

Le spie sul cruscotto nerazzurro sono tutte accese e questo si rivela un bene per tuffarsi dentro la sliding door giusta: Zalewski sfrutta male un'occasione in area, murato da De Vrij e dal corner a sfavore l'Inter riparte in contropiede proprio per una palla persa dal polacco, che scivola goffamente; la corsa del pirata Frattesi termina con il cross da destra che Celik controlla malissimo, aggiustando la palla per Lautaro, come dare la pappa pronta ai piranha: il tiro di collo pieno dell'argentino (con leggera deviazione con la schiena di Dybala), scarica una certa frustrazione e libera l'Inter. [...]

(corsera)