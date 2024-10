Le tentazioni di Totti: il suo secondo tempo non può mai cominciare

Ci sono la vita terrena, la vita eterna e la vita di Totti. Quest'ultima punta all'eternità sul campo. Il secondo tempo della sua esistenza non è mai iniziato [...] L'ex capitano della Roma dopo il ritiro ha saltato la scuola da allenatori, interrotto dopo poco il percorso da agente e non è durato neanche nella società giallorossa [...] Per questo ora evoca la possibilità del ritorno. Nessuno ci ha creduto anche se qualcuno ha fatto finta poiché conveniva per motivi commerciali. Poi quell'iperbole Totti l'ha cavalcata, perché ripetuta una volta è una fesseria, se lo dici due volte diventa una mezza verità. Sostiene che la testa e le gambe ancora ragionano. La storia dello sport è piena di grandi ritorni, Balotelli al Genoa deve averlo stuzzicato e magari ha ancora voglia di corrergli dietro [...] Un capitano in esilio sarebbe complicato da gestire, ma se vuole giocare non resta che assistere e raccontarla [...]

(La Repubblica)