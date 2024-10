Le mosse di Juric. Pressing e fisicità: così la Roma prova a cambiare passo

[...] Ivan Juric è ancora lì e, a meno di clamorosi colpi di scena, ci resterà almeno fino al termine della stagione. A Trigoria ci è arrivato lo scorso 18 settembre e proprio mentre festeggia il primo mese in giallorosso, il tecnico studia croato studia le mosse (e contromosse) per fare scacco matto all'Inter. [...] La prima mossa a cui sta pensando l'allenatore giallorosso è quella di togliere fiato e idee agli incursori nerazzurri, che dovrebbero essere Mkhitaryan e Barella. [...] Gli uomini preposti dovrebbero essere Cristante e Koné, scelti un po' per prestanza fisica e doti atletiche e un po' per intelligenza tattica e qualità nell'anticipo. [...]

Lo stesso sarà fatto sul regista, Calhanoglu, su cui dovrebbe andare ad incidere Lorenzo Pellegrini, che si presta sicuramente di più di Dybala. [...] L'altra idea su cui sta lavorando l'allenatore giallorosso è quella di andare a rinforzare la linea dei tre centrali di difesa, mettendo dentro Mario Hermoso, un giocatore sicuramente più forte dal punto di vista fisico rispetto ad Angelino, che invece andrà a fare il quarto a tuttafascia. [...] Un meccanismo difensivo che punta anche al recupero palla (in caso di anticipo) ed alla transizione. Mossa e contromossa, per provare a fare scacco matto.

(gasport)