Le Fée ritorna in gruppo prima del Monza

IL TEMPO (M. CIRULLI) Dopo più di un mese, Le Fèe torna ad allenarsi con il gruppo. All'indomani della sconfitta in Svezia con l'Elfsborg la Roma è tornata a Trigoria per preparare la settima giornata di campionato che vedrà i giallorossi affrontare il Monza. Chi ha partecipato al match di Europa League ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre i restanti calciatori hanno lavorato sul campo. Per la prima volta da quando è arrivato al Fulvio Bernardini Juric, che parlerà oggi alle 13 in conferenza stampa, ha visto allenarsi con il resto dei compagni Le Fée: il francese, che ha completato le esercitazioni con una vistosa fascia sulla gamba destra, è completamente guarito dalla distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio accusata a fine agosto con l'Empoli, e adesso dovrà riatletizzarsi visto il lungo periodo di stop, ma intanto spera di ottenere almeno una convocazione per la trasferta all'U-Power Stadium.

Nel frattempo Ghisolfi sta cominciando a lavorare per il futuro della Roma, intavolando una serie di trattativa per i rinnovi di contratto. Oltre alla situazione legata a Zalewski, il responsabile dell'area tecnica sta parlando con gli agenti di Pisilli e Marin, mentre, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è stato trovato l'accordo verbale con l'entourage di Shomurodov per un prolungamento annuale, portando così la scadenza del contratto dell'uzbeko al 2027. Oggi invece scenderà in campo al Tre Fontane la Primavera, che affronterà il Lecce nell'undicesima giornata di campionato. La squadra di Falsini vuole ritrovare la vittoria dopo il passo falso con la Fiorentina. «Abbiamo lavorato sulla mentalità mancata a Firenze - ha affermato il tecnico giallorosso ai canali del club - Il Lecce è ben attrezzato, prevede una gara fisica e tattica».