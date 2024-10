Le Fée non c'è: può tornare il 20 contro l'Inter

Ancora niente da fare per Enzo Le Fée. Il francese ha alzato bandiera bianca e anche ieri non si è allenato a Trigoria e non è quindi a disposizione per la trasferta di Europa League contro l'Elfsborg. Probabilmente mancherà anche con il Monza. La situazione preoccupa, ma non bisogna neanche affrettare i tempi con un infortunio del genere. Il centrocampista ex Rennes è fuori da più di un mese e non si vede dalla partita contro l'Empoli. Il suo rientro dovrebbe dunque slittare per la partita dell'Olimpico tra Roma ed Inter. Ora Le Fée dovrà mettersi alle spalle questo suo infortunio e ripagare la fiducia di Florent Ghisolfi.

