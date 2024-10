Le Fée guarda al Monza, Soulé sta bene

IL TEMPO (M. CIRULLI) - All’indomani della vittoria con il Venezia la Roma si è ritrovata al Fulvio Bernardini per il primo allenamento in vista della trasferta in Svezia con l’Elfsborg di Europa League.

Ieri mattina la squadra si è divisa come di consueto in due gruppi: chi ha giocato domenica scorsa ha fatto scarico in palestra, mentre i restanti calciatori si sono esercitati sul campo sotto gli occhi di Juric. Notizie positive anche per i giocatori usciti malconci dall’ultimo turno di campionato. Mancini ha svolto lavoro defaticante con i compagni e non ha avuto bisogno degli esami strumentali dopo aver terminato la gara con una fasciatura sulla coscia destra (ed essersi inoltre accasciato dopo pochi minuti, rimanendo tuttavia in campo fino al secondo tempo).

Nulla di grave neanche per Soulé: l’ex Frosinone, rimasto a terra per qualche secondo dopo il gol di Pisilli, ha rimediato solamente un graffio alla caviglia. Da valutare invece la situazione legata a Dybala: l’argentino, tenuto in panchina per tutta la sfida con il Venezia, ieri ha eseguito lavoro personalizzato, così da recuperare al 100% dopo l’indurimento al flessore sinistro accusato in coppa. Ancora individuale invece per Le Fée. Il francese è ancora fermo ai box per la distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio rimediata ormai più di un mese fa. La speranza è quella di vederlo tra i convocati con il Monza, altrimenti si sfrutterà la sosta per recuperarlo in vista del big match con l’Inter del 20 ottobre. Continua il percorso di recupero di Saelemaekers dopo l’operazione per la frattura del malleolo mediale eseguita due settimane fa.

Oggi la squadra avrà a disposizione un giorno di riposo, con gli allenamenti che riprenderanno domani, quando andrà in scena la rifinitura per poi partire in direzione Boras.