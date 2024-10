Le bestie di Juric

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Dal Paradiso all'augurio che i suoi giocatori si trasformino in bestie, il passo è lungo quanto quello che deve fare la sua Roma. Baudelai­re non avrebbe dubbi su cosa scegliere, nemmeno un ultras: la seconda che hai letto; undici satanassi in campo, al­trettanti fra panchina e tribuna, pronti alla dannazione eterna pur di non prendere un gol in contropiede o su calcio d'angolo. Il fatto è che sta soprattutto a Ivan Juric riuscire a trasformare - parole sue - tutto lo schifo che stanno vivendo nell'occasione della loro vita. (...) L'impressione è che stesse un po' parlando a se stesso. Che lo Juric ritrovato, (l'Ivan il Terribi­le, lo slavo col fuoco nelle vene, il metallaro della tattica eccete­ra, eccetera ) sia consapevole del momento e allora se la gioca - fi­nalmente - un po' di più alla sua maniera. In verità ha conservato una coerenza anche rispetto a quello che si è presentato qui: per lui il Paradiso comunque non può attendere, per lui a Trigoria c'è organizzazione, c'è tutto, c'è il direttore con cui va d'accordo, e quindi non esistono e non devo­no esistere né scuse, né alibi. (...) Diciamo che per la prima vol­ta, invece, non è stato elegantis­simo nei confronti di Daniele De Rossi chiamandolo in causa pro­prio per illustrare il tema della mancanza della mentalità: «Delle ultime 17 partite la Roma ne ha vinte tre», il che è sembrata forse proprio una scusa. Perché così la mentalità vincente che non c'è diventa quella che manca all’am­biente e non solo ai giocatori che allena, e un po' di più quella che è mancata a chi c'era prima («una vittoria su undici Daniele, 2 su 6 io»). (...)