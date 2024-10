L'attacco preoccupa: un gol ogni 14,6 tiri

"Dobbiamo assolutamente migliorare nella fase finale, quella della realizzazione". Questo il diktat di Ivan Juric dopo il deludente pareggio ottenuto contro il Monza. I giallorossi hanno calciato tante volte in porta, senza essere però sufficientemente cattivi o concreti. Nel match contro i brianzoli la Roma ha ottenuto un possesso palla del 68% e ha tirato 15 volte, ma solo 4 verso la porta. Il Monza, invece, di tiri ne ha fatti 3 e tutti verso la porta, creando un expected goal maggiore, 1,37, rispetto alla Roma, 1,16. I giallorossi costruiscono ma non riescono ad essere incisivi e pericolosi. Per segnare un gol, la Roma ha bisogno di calciare in media ben 14,6 volte. Questo dato preoccupa, perché in Serie A solo Genoa, Venezia, Cagliari e Lecce hanno fatto peggio. Per fare un esempio, le squadre in testa alla classifica hanno bisogno di 6 o 7 tiri per segnare, esattamente la metà rispetto alla Roma.

(gasport)