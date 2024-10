L'altra Europa: giovedì Lazio, Roma e Fiorentina

Dopo i due giorni dedicati alla Champions League, il calcio europeo sarà protagonista anche giovedì 24, con le gare di Europa League e Conference League. [...] La Lazio è in vetta alla classifica dell'Europa League, a punteggio pieno grazie alle vittorie in trasferta con la Dinamo Kiev (3-0) e con il Nizza (4-1) e sarà impegnata a Enschede, contro il Twente. [...]

La Roma ha un solo punto, dopo il pareggio con l'Athletic Bilbao (1-1) e la sconfitta (1-0) sul campo dell'Elfsborg e giocherà contro la Dinamo Kiev (ore 18.45). In Conference League, dopo il vittorioso debutto contro i The New Saints (2-0), la Fiorentina giocherà a San Gallo. [...]

(gasport)