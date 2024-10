La staffetta degli argentini: Soulé a caccia del primo acuto

Nuova staffetta argentina. Stavolta, però, tocca a Matias Soulé partire da titolare con la Dinamo Kiev, come era già accaduto nell’ultima gara europea contro l’Elfsborg. Ad osservarlo dalla panchina ci sarà Paulo Dybala, preservato in vista della gara con la Fiorentina e pronto a subentrare se le cose non dovessero andare bene. Un cambio che Soulé vorrebbe scongiurare. (...) Juric, ora, si aspetta che si sblocchi davvero. Ma Soulé non è l’unico nuovo acquisto in cerca di riscatto. A centrocampo Enzo Le Fée potrebbe partire titolare dopo 2 mesi passati tra infermeria e panchina a causa di un problema al ginocchio che continua a tenere sotto controllo con l’aiuto di un tutore.

(gasport)