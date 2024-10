La Roma tenta l'impresa: "Inter senza punti deboli, serve la partita perfetta"

Per battere l'Inter servirà una Roma perfetta. È questo il pensiero espresso nella conferenza stampa della vigilia dal tecnico Juric. Questa sera all'Olimpico (ore 20.45, diretta tv su Dazn, arbitro Massa) i giallorossi proveranno a sfatare un tabù (l'ultima vittoria in casa contro i nerazzurri risale infatti al 2016, 2-1 il risultato con gol di Dzeko e autorete di Icardi) e allo stesso tempo a rilanciare le proprie ambizioni di classifica. [...]

Uno dei temi della vigilia è il sistema di gioco dei giallorossi: difesa a 3 o a 4, Juric non dà indicazioni. «Li ho affrontati in entrambi i modi, ma a prescindere dall'impostazione bisogna essere perfetti e avere grande applicazione. Se non sei al cento per cento rischi di fare la fine dell'Atalanta. L'Inter non ha punti deboli, è sempre complicato affrontarla e trovare alternative».

Analizzando i dati di entrambe le squadre ce n'è uno che spicca: a fronte di un numero di conclusioni verso la porta simile (118 la Roma e 115 l'Inter, secondo i dati Opta), i nerazzurri hanno segnato il doppio del gol (16 contro 8) rispetto al giallorossi. [...]

Dovrebbero giocare sia Dybala sia Dovbyk, entrambi reduci da qualche problema fisico. [...]

Riguardo alla formazione: ieri il tecnico ha provato in allenamento Angeliño come

«braccetto» nella difesa a 3, con Zalewski esterno e Pisilli preferito a Koné a centrocampo al fianco di Cristante. Ancora panchina per Paredes e Le Fée, che si è allenato di nuovo col tutore. [...]

(corsera)