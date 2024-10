La Roma spreca e chiede un rigore: Nesta respira

Il Monza rimanda l'appuntamento con la vittoria, ma conquista un punto che li lascia all'ultimo posto in compagnia del Venezia. Alessandro Nesta può quindi respirare e puntare ora ai match più abbordabili che arriveranno dopo la sosta. Se i brianzoli possono ritenersi soddisfatti del risultato, l'altra faccia della medaglia vede una Roma furiosa che spreca tanto ma che soprattutto richiede a gran voce un rigore per un pestone di Kyriakopoulos su Baldanzi. La mancata decisione di revisione al VAR dell'episodio, ha fatto perdere le staffe sia a Florent Ghisolfi che a Ivan Juric [...] Il dibattito continuerà sicuramente in settimana, ma i giallorossi devono in primis interrogarsi sul perché tutta questa imprecisione sotto porta e nonostante una gara dominata, se non la chiudi al primo errore gli avversari ti potrebbero punire, come ha fatto Dany Mota. Pareggio che serve a poco alla Roma che al ritorno dalla sosta ospiterà l'Inter.

(corsera)