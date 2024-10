La Roma sparsa per il mondo: Juric senza 15 giocatori

Se l'idea era sfruttare la sosta del campionato per provare soluzioni tattiche nuove, Juric dovrà cambiare i suoi piani. La Roma, infatti, insieme al Milan è la squadra di Serie A che ha il maggior numero di calciatori impegnati con le nazionali: 15. I giallorossi avrebbero avuto il primato in solitaria se Dybala - ieri è rimasto a riposo a Trigoria insieme a El Shaarawy mentre Le Fée si è allenato regolarmente, senza tutore -non si fosse fermato ancora una volta per un problema muscolare. (...) Pellegrini e Pisilli, chiamati da Spalletti con la nazionale maggiore che ieri sera ha gio-ato all'Olimpico contro il Belgio e lunedì prossimo affronterà Israele a Udine, Baldanzi ha risposto alla chiamata dell'Under 21, mentre il portiere della Primavera Marin a quella dell'Under 19. Ndicka sarà impegnato con la Costa D'Avorio in due match contro la Sierra Leone; Zalewski, nonostante il periodo

di stop legato al mancato rinnovo del contratto (che dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, dopo il reintegro della scorsa settimana), con la Polonia giocherà contro il Portogallo (domani) e la Croazia (15). Dovbyk guiderà l'Ucraina in entrambi i match contro la Georgia (oggi) e la Repubbilca Ceca (14). (...) Koné con la Francia, che è nello stesso girone di Nations League dell'Italia, come gli azzurri affronterà Israele e Belgio mentre Abdhulamid con l'Arabia Saudita ha affrontato ieri il Giappone e poi se la vedrà col Bahrain. Nella notte l'Argentina di Paredes ha affrontato il Venezuela e i115 giocherà con la Bolivia. (...)

(corsera)