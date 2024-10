La Roma segna metà gol dell'Inter con gli stessi tiri

[...] Domenica sera (ore 20.45, arbitro Massa, diretta tv su Dazn) in uno stadio che quasi sicuramente tornerà a registrare il tutto esaurito, la formazione di Ivan Juric proverà a sfatare una sorta di maledizione. I giallorossi, infatti, non superano l'Inter all'Olimpico dal 2 ottobre 2016. [...] Con la Roma che ha bisogno dei tre punti per continuare ad accorciare la classifica - con Juric sono arrivate due vittorie e un pareggio in campionato - e l'Inter che non può perdere troppo terreno dalla vetta del Napoli, ora distante due punti, ci sono tutti i presupposti per una gara spettacolare e ricca di occasioni.

Secondo il sito di statistiche Opta, la Roma (118) e l'Inter (115) sono le due squadre che hanno tentato più volte la conclusione in porta in questo avvio di campionato. C'è però una differenza sostanziale. La squadra di Simone Inzaghi ha il miglior attacco della Serie A con 16 gol insieme all'Atalanta mentre quella di Juric ha il tredicesimo attacco con esattamente la metà dei gol. Sono 8, di cui 3 sono stati realizzati da Artem Dovbyk, che dovrebbe essere regolarmente al suo posto al centro dell'attacco. [...] Nel suo primo giorno di lavoro a Trigoria ha svolto solo una seduta di scarico, sottoponendosi a terapie, ma ieri è ritornato in gruppo. [...]

(corsera)