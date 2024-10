La Roma di Juric: è il primo test-verità per un'Inter distratta che ritrova Barella

Chi è pronto al decollo? Arriva il primo ciclo di 7 partite in 3 settimane (per chi fa le coppe) e sia Inter che Roma sono alle prese con un rullaggio meno fluido del previsto. La squadra di Inzaghi ha dato segnali positivi con 2 vittorie prima della sosta (tre con la Champions) ma è pur vero che in campionato ha subito 2 gol in ognuna delle ultime tre uscite (derby, Udinese, Toro). Il manuale dello scudetto dice che i 2 punti di media fin qui ottenuti dai nerazzurri non sono da titolo e tanto meno i 9 gol subiti in 7 gare. Però è anche vero che proprio a Roma a febbraio l'Inter ha subito due gol nel primo tempo e poi nella ripresa ha vinto 4-2 in una delle serate più significative verso la seconda stella. [...] E ritrovare Nicolò Barella, molto probabilmente dal primo minuto, per Inzaghi ha un significato particolare. [...]

La Roma, suo malgrado, è una squadra che esalta spesso i nerazzurri, che vincono da tre partite di fila all'Olimpico (dove la Curva Sud farà sciopero di 15' contro i Friedkin) e sono la squadra che ha fatto più gol ai giallorossi nella storia (298). Senza contare che in 15 precedenti fra i due allenatori, Ivan Juric l'ha spuntata appena una volta. [...] La sua Roma, con Dybala che torna titolare, però crea più dell'Inter (118-116 nei tiri) ma ha segnato la metà dei gol. Chi risolve per primo i problemi, decolla.

(corsera)