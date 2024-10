La Roma aspetta. Dybala, si fa avanti il Galatasaray

Dalla Turchia arrivano voci di un interessamento del Galatasaray per Paulo Dybala, da coronare nel mercato di gennaio. Lo stesso Galatasaray che ha inutilmente corteggiato in estate Zalewski e lo stesso Dybala che ha declinato un'offerta saudita da 75 milioni di euro in tre anni. Calcio? Fantacalcio? Staremo a vedere.

Quello che è sotto gli occhi di tutti, invece, è che Paulo Dybala ha fin qui influito al minimo sul rendimento della Roma. [...] 5 presenze, 285 minuti giocati e 1 gol in Serie A: 2 presenze, 71 minuti giocati e nessun gol in Europa League. [...] La Joya ha avuto poca continuità in questa stagione. E' partito titolare solo 4 volte su 7 e ha giocato 90' filati solo alla seconda di campionato contro l'Empoli. [...] Juric ha cercato di gestirlo con cautela ma Dybala si è fermato già due volte. Da quando è alla Roma, per problemi vari, ha saltato in tutto 34 partite. [...] L'argentino continuerà la fisioterapia per cercare di essere in campo contro l'Inter domenica 20. Per questa gara la Roma spera di recuperare anche El Shaarawy (leggero stiramento al polpaccio sinistro). [...]

(corsera)