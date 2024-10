La rivincita di Svilar è da raddoppio

L'ha scovato José Mourinho e l'ha lanciato Daniele De Rossi anche se a beneficiarne ora sarà Ivan Juric. Il tecnico croato, infatti, si gioca la panchina nel trittico con Fiorentina, Dinamo Kiev ed Inter [...] Per risalire la classifica in Serie A e ottenere la prima vittoria in Europa League, servono anche le parate di MIle Svilar. Fino ad oggi il portiere serbo, si è rivelato fondamentale e a suon di parate, si è conquistato gli elogi da parte di tutti. Non a caso, insieme a Di Gregorio e a Vasquez, il classe 1999 è uno dei migliori per rendimento. I primi anni a Roma lo Special One lo tratteneva in panchina e viene identificato come un mister X. I giudizi nella Capitale viaggiano in fretta e Svilar viene etichettato da oggetto misterioso [...] L'estremo difensore è arrivato a Roma nel 2022 e fu relegato in panchina. Ci pensa, però, Daniele De Rossi che lo tira fuori dal dimenticatoio e affidandogli la porta [...] È ben avviata la trattativa per il rinnovo di Svilar fino al 2029 a 1,8 milioni di euro a stagione.

(tuttosport)