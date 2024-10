La partita vista da Totti: "Netto il gap con l'Inter"

Fra la nostalgia per il calcio giocato e la critica alle società che faticano a convivere con le proprie bandiere, [...] Francesco Totti, brand ambassador di Bettson Sport, non lesina un giudizio sulla Roma, inchiodata a metà classifica dopo un mercato da 90 milioni: "Ho visto la partita con l'Inter, purtroppo non è andata come volevamo ma la Roma aveva davanti una squadra solida con giocatori fortissimi. Il gap era evidente".

Il Capitano continua l'analisi: "Il risultato ci starebbe pure, siamo all'inizio e speriamo di voltare pagina in fretta. Il campionato è lungo e le tre squadre più attrezzate - Napoli, Juve e Inter - a mio avviso si sfideranno fino alla fine per lo scudetto. L'obiettivo della Roma è tornare in Champions il prima possibile, ha le possibilità per farlo. Si giocherà un posto con le altre squadre". [...]

(corsera)