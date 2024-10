La notte dei ribelli: senatori contro Juric

Le parole di Pellegrini nel post-gara dell’altra sera valgono molto di più di mille retroscena. Perché dicono tutto senza nascondere nulla. Per chi se le fosse perse, agevoliamo la lettura: “Il clima nello spogliatoio non è semplice. Dopo una partita inaccettabile, bisogna dirsi la verità e affrontare quello che non va“. Di certo non lo si racconta ai tifosi uscendo da Trigoria, tant’è che Mancini rimasto negli spogliatoi insieme a Cristante alla fine del primo tempo domenica sera, ieri ha provato a glissare sulla questione: “Era già accaduto lo scorso anno“. (...) Che poi il difensore e Juric abbiano avuto un diverbio molto acceso all’interno dello spogliatoio è soltanto la conferma di un malessere interno che De Rossi aveva provato a dribblare. Per questo motivo sorprende l’atteggiamento di alcuni calciatori. Come se non capiscano il momento, non intendano che qualsiasi like, commento, parola in più o meno possa essere vivisezionata, giudicata e utilizzata per alimentare il caos che la squadra sta vivendo. Cosi accade che Paredes se la ride al termine della gara con Kean, suo ex compagno alla Juventus, e Dybala metta un mi piace sotto un post di Bove. (...)

(Il Messaggero)