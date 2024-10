La gestione di Dybala: in Svezia può riposare, poi a Monza per vincere

"Paulo sta bene, ma abbiamo deciso di non rischiare nulla, è troppo importante per noi". Questo il commento di Ivan Juric sulla situazione fisica riguardante Paulo Dybala, rimasto per tutti e 90 i minuti del match contro il Venezia in panchina. Il tecnico croato ha dunque deciso di gestire così la Joya anche per i prossimi giorni. L'argentino si era fermato contro l'Athletic per un affaticamento al flessore sinistro e si è deciso di non rischiarlo. [...] Considerando le temperature e il freddo di Boras, è possibile che Dybala riposi anche per il match di Europa League contro l'Elfsborg in Svezia per poi ritrovarlo contro il Monza, quando dovrà essere decisivo.

(gasport)