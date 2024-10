La Fiorentina è una meraviglia, Juric sembra arrivato a fine corsa

La Fiorentina, in forma strepitosa, mette sotto gli occhi di tutti le vergogne della Roma. Prima due gol subiti in 17 minuti con annesso miracolo di Svilar a salvare il terzo. Poi, entra Koné e accorcia le distanze anche se due minuti dopo ecco il 3-1 di Kean. Nella ripresa ancora peggio, Hermoso si fa espellere, la Viola dilaga e ne fa 5 con l'autogol di Hummels. Se alla Roma esiste ancora una dirigenza, Juric ha i minuti contati perché la squadra è in piena crisi di rigetto. Da una parte una Fiorentina con un piano tattico, dall'altra una Roma scollegata in ogni reparto e priva di concentrazione. Juric va a tentativi, Palladino guida la sua squadra [...] L'unico alibi che il tecnico croato potrebbe utilizzare è la pessima direzione arbitrale di Sozza. Il rigore del 2-0 è molto dubbio. Non era fallo, invece, il contatto di Gosens su Celik da cui poi è nato il 3-1 [...] De Rossi è ancora sotto contratto per questa stagione e altre due. Logico il suo ritorno, ma i Friedkin in questa stagione hanno perso la logica. Ieri al Franchi l'unico dirigente era Ghisolfi.

(corsera)