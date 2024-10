La Curva Sud ha mandato segnali di tregua

Dire che il momento è delicato è riduttivo. L'Olimpico non va più sold out, l'onda anomala giallorossa ha sbattuto contro uno scoglio e la spaccatura tra i tifosi e la Roma sta lasciando segni profondi. [...] Una brutta Roma ha giocato male in Europa League e quindi è stata fischiata. All'inizio della partita, in mezzo e alla fine, anche se sono arrivati i primi tre punti stagionali in ambito internazionale. Alla lettura delle formazioni anche Ivan Juric ha ricevuto la sua dose di fischi: una novità. [...]

In questo clima surreale, mai vissuto sotto la gestione della famiglia Friedkin, la Curva Sud ha dato segnali di tregua in riferimento alla contestazione contro la proprietà americana. E ha sostenuto la Roma. Contro la Dinamo Kiev, infatti, non sono andati in scena atti plateali come era avvenuto nelle sfide interne contro Udinese e Inter. [...] Giovedì, quindi, la situazione è tornata più o meno alla normalità, almeno in Curva Sud. [...]

