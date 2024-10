La Curva Sud di nuovo contro i Friedkin

Niente sconti. Come era stato annunciato, la Curva Sud ha continuato la contestazione nei confronti dei Friedkin. La parte più colorata del tifo giallorosso non ha occupato il proprio settore per 15 minuti, come era successo già contro l'Udinese, quando la Sud era rimasta vuota per mezz'ora. [...] Prima del fischio d'inizio circa 20 ragazzi hanno srotolato uno striscione gigante firmato Curva Sud: «15 minuti di assenza perché siamo schifati da questa

dirigenza». L'Olimpico è sembrato "freddo" alla lettura della formazioni, inoltre si sono sentiti dei fischi per Pellegrini. Poi prima del riposo ecco un altro striscione: «Friedkin, la vostra assenza è talmente palese che a parlare ci avete mandato un francese». [...]

