La caccia ai pirati finisce per fermare Google Drive

Durante la serata di sabato, mentre in tv gli appassionati di calcio guardavano Juventus-Lazio, la piattaforma anti pezzotto di Agcom creata per contrastare la pirateria televisiva, è intervenuta a bloccare un sito illegale. Ma il Piracy Shield non ha fermato un tentativo di pirateria, ha spiegato Wired Italia, perché il dominio interessato dallo stop era quello (legale) di Google Drive, la piattaforma di Big G utilizzata in tutto il mondo per salvare e condividere documenti online. Risultato, per circa quattro ore in Italia tantissimi utenti iscritti al servizio non sono riusciti a collegarsi al proprio profilo, oppure a scaricare file.

[...] Nel pomeriggio di ieri è intervenuto il Codacons, che ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Roma. "La lotta alla pirateria è un'esigenza che condividiamo da sempre - ha spiegato in una nota -. [...] Le misure di contrasto all'illegalità non possono tuttavia portare a incidenti come quello che ha interessato Google Drive". [...]

La Lega, da parte sua, ha appreso con rammarico dell'inconveniente ma i vertici di via Rosellini restano fermamente convinti della necessità di combattere la pirateria. Così come ritengono che un singolo errore, commesso dopo 8 giornate di campionato, non possa spostare il focus dal problema. [...]

(corsera)