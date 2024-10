Kean, il dubbio da sciogliere con la Roma

La grande incognita in vista della partita di domenica tra Fiorentina e Roma si chiama Moise Kean. L'attaccante viole nel corso della gara di campionato contro il Lecce ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, che comunque non gli ha impedito di finire nella lista dei convocati per la trasferta di ieri l'altro a San Gallo, sebbene abbia fatto panchina. [...] Al tecnico viola giovedì sera è stato chiesto un punto sulla condizione atletica di Kean, e la sua risposta non è sembrata granché incoraggiante: "Abbiamo un grande staff medico, mi auguro che ce la faccia ma non è facile perché il ragazzo ha preso una bella botta a Lecce". [...]

L'entusiasmo gioca a favore di Kean. Il centravanti ha ritrovato fiducia e soprattutto centralità, elementi che negli ultimi anni erano venuti meno condizionandone il rendimento. Il giocatore ce la metterà tutta per essere al centro dell'attacco in occasione di un match di cartello come quello di domani sera. [...] Sarà di nuovo 4-2-3-1 con De Gea pronto a tornare tra i pali. Davanti a lui è atteso l'impiego di Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. A centrocampo, e in particolare in mediana, spazio alla coppia formata da Adli e Cataldi. [...] Sulla fascia sinistra tornerà Colpani, mentre al centro della trequarti dovrebbe presentarsi un'occasione per Beltran; sulla destra, inamovibile, Bove. [...]

(corsport)