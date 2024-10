Juve: idea Beto. Vlahovic solo, Milik è fermo: si apre la pista dell'ex Udinese

La Juventus si prepara a tutto, anche a dover rinforzare l'attacco a gennaio. Una munizione in più per allargare il reparto e garantirsi un'alternativa a Dusan Vlahovic, finora il giocatore della rosa più impiegato da Thiago Motta. [...] Sulla carta il sostituto di Vlahovic sarebbe Arek Milik, ma il polacco è ai box da giugno e il suo rientro è tuttora un rebus. [...] L'ultima idea per l'attacco, che si aggiunge a quella di Lorenzo Lucca (Udinese), è un ex friulano: Beto dell'Everton. [...]

Il 26enne nato a Lisbona nel biennio all'Udinese è sempre andato in doppia cifra. L'avventura inglese, invece, si sta rivelando meno felice del previsto. Dopo il debutto dello scorso anno, Beto è finito ai margini dell'Everton in questo avvio di stagione. [...] La Juventus ha chiara la situazione e nei prossimi mesi continuerà a monitorarla. A patto che Milik non rientri prima [...] e che l'Everton apra alla possibilità di cedere Beto in prestito per sei mesi. [...] Dipenderà anche dai movimenti della Roma sul portoghese e soprattutto da quelli dei Friedkin, proprietari tanto del club giallorosso quanto di quello inglese. [...]

