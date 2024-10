Juric: "Strameritata. Niente Hummels? Ora c'è Ndicka"

Ivan Juric si gode la sua prima vittoria europea, che è anche la prima della sua Roma. Basta questo per vederlo nuovamente sorridente, anche perché non fosse arrivata una vittoria le cose si sarebbero messe male. Ora si può preparare al meglio la trasferta di Firenze: "Ho visto tante cose positive ed altre dove dobbiamo migliorare. L'aggressione è stata buona ma siamo mancati quando dovevamo colpire l'avversario, lì dobbiamo migliorare. Abbiamo strameritato la vittoria" [...]

A sorprendere, però, è stata l'ennesima panchina di Mats Hummels, ancora alla ricerca del suo esordio in giallorosso: "Hummels lo vedo come ultimo uomo di difesa, ma lì sta facendo benissimo Ndicka, che è in vantaggio e sta mettendo in mostra le sue qualità. La difesa mi sta dando garanzie, non mi piace cambiare molto. Hummels è un grandissimo professionista, avrà le sue occasioni e sono convinto che ci darà una mano" [...]

Poi Juric ha spiegato la scelta di schierare sia Le Fée che Koné: "Le Fée mi piace tanto, ma può far meglio e migliorare. Sono fiducioso, ha sbagliato qualche passaggio che non è da lui. Koné anche benissimo, ha tanti margini di miglioramento. Paredes? È una scelta tecnica, che faccio con dispiacere". Ieri, poi, è stato avanzato Pisilli nel ruolo di trequartista: "Niccolò è un talento incredibile, anche se può far meglio. Può giocare sia da centrocampista che sulla trequarti" [...]

(gasport)