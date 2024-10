Juric si gioca la panchina tra Dinamo e Fiorentina

Quella che fino a qualche giorno fa sembrava solamente una malaugurata ipotesi sta pericolosamente diventando una realtà: la panchina di Ivan Juric, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, è a rischio. [...] I Friedkin stessi, contestati duramente domenica dalla Curva Sud che è rimasta fuori dallo stadio per 15 minuti e ha esposto striscioni polemici nei loro confronti, sarebbero pronti a prendere una nuova e clamorosa decisione per provare a salvare la stagione. [...]

Decisiva, in tal senso, non sarà tanto la partita di giovedì pomeriggio (ore 18.45, diretta tv su Sky) di Europa League contro la Dinamo Kiev, quanto la trasferta di domenica sera (ore 20.45) al Franchi contro la Fiorentina. [...] Discorsi prematuri, al momento, ma il tempo a disposizione di Juric è agli sgoccioli. Tanti gli addebiti fatti al tecnico, soprattutto dalla tifoseria che si sfoga sui social e nelle radio: vedere Dybala rincorrere Bastoni a tutto campo è poco comprensibile ai più. [...] Altra critica: giocano sempre i soliti e alcuni, come Cristante e Zalewski (fischiatissimi contro l'Inter) sembrano aver fatto il loro tempo. [...]

