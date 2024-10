Dopo la sconfitta in Europa League contro l'Elfsborg, la Roma cerca un successo a casa del Monza ultimo in classifica. Juric dovrà però fare a meno di Paulo Dybala. L'argentino si è nuovamente fermato a causa di un fastidio a un flessore. Assente anche Hummels per influenza. Fra i convocati per il match di Serie A tornano Le Fée e Zalewski, reintegrato dopo l'esclusione. Si lavora poi sul rinnovo di contratto del polacco.

(corsera)