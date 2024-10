Juric non si abbatte e pensa positivo: "Non vedo differenze con gli avversari"

Ancora una volta Ivan Juric pensa che la sua Roma abbia ottenuto meno di quanto meritasse. Arriva la prima sconfitta in Serie A da quando è sulla panchina giallorossa e l’Inter si conferma una bestia nera. In 15 incontri ha vinto solamente una volta, ma continua a vedere dei passi in avanti: “Il gol è stato un incidente e in queste partite lo paghi caro, ed è un peccato. Abbiamo creato diverse occasioni ma non le abbiamo sfruttate. [...] La Roma da tanto non giocava con questa intensità e pressing contro l’Inter, dominando a lunghi tratti. Non si è vista una grande differenza tra le due squadre”.

[...] Dybala si è ritrovato a giocare sulla fascia destra per quasi tutta la partita. Una gara di sacrificio per Paulo che al 78′ è uscito stremato, ma l’Olimpico ha apprezzato e lo ha applaudito: “Oggi ha dimostrato quanto vuole dare. In certe situazioni potevamo evitare di farlo correre così tanto. Dobbiamo trovare il modo di avvicinarlo più alla porta”.

(Il Messaggero)