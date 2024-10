Juric: "La difesa a 4 è un'opzione. Ma dovremo essere perfetti"

Juric ci tiene da matti. Perché sa che quella di stasera può essere una di quelle partite spartiacque, in un senso o nell'altro. E perché con l'Inter ha perso talmente tante volte in carriera (10 in 14 confronti diretti) che non vede l'ora di iniziare a cambiare rotta. "L'Inter è una grande squadra, non ha punti deboli. Cercheremo di fare la nostra partita e di metterli in difficoltà. Per riuscirci dovremo essere perfetti". Alla fine Juric dovrebbe giocarsela senza cambiare assetto, anche se in settimana ha provato la difesa a 4, situazione che lo scorso anno contro l'Inter ha utilizzato con il Torino. Il tecnico giallorosso si porta dietro due soli dubbi di formazione: chi schierare tra Angelino e Hermoso come terzo di difesa e chi mettere in mezzo tra Koné (favorito) e Pisilli. Nessun problema invece per Dybala e Dovbyk, che saranno entrambi della partita. [...]

(gasport)