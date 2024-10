Juric: "Il gol preso è un incidente. I risultati arriveranno"

È la prima sconfitta in campionato di Ivan Juric, il primo ko in casa. È una notte amara, quella del tecnico, appesantita pure dalla contestazione della Curva Sud nei confronti della dirigenza giallorossa. Tra errori individuali e poche azioni pericolose nei sedici metri, l'allenatore a fine gara ha ammesso: «Abbiamo iniziato la gara timorosi, poi abbiamo fatto molto bene fino al gol, che è stato un incidente. Per lunghi tratti abbiamo giocato bene, ma non possiamo sbagliare così, tecnicamente, anche quando andiamo al tiro. Bisogna alzare il livello di qualità negli ultimi metri, con l'Inter non è mai facile ma in quest'occasione l'abbiamo limitata quasi su tutto. Abbiamo fatto una partita molto seria. La Roma da tempo non giocava così contro l'Inter».

[...] Una serata scandita anche dalla contestazione del tifosi della Curva Sud, entrati 15' dopo l'inizio del match per protesta. «Perché siamo schifati da questa dirigenza», recitava un cartello esposto nel settore sud dell'Olimpico, seguito poi da un altro striscione dai toni ugualmente aspri rivolto al Friedkin: «La vostra assenza è talmente palese che a parlare ci avete mandato un francese».

Un clima di certo pesante attorno alla Roma. Che ora rischia l'11esimo posto in classifica se stasera il Verona batte il Monza: "L'unico modo per ricompattare l'ambiente sono i risultati e continuando così li faremo". [...]

(gasport)