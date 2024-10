Juric: "Giocato alla pari, ma certi errori si pagano"

È arrivata la prima sconfitta in campionato sulla panchina della Roma per Juric, paradossalmente nel giorno in cui la formazione giallorossa è riuscita a tenere testa all'Inter. "È la serata dei rimpianti - le parole del tecnico giallorosso - dopo i primi quindici minuti che non mi sono piaciuti, abbiamo preso in mano la partita e giocato molto bene. Stavamo in palla fisicamente e poi abbiamo preso gol non su un contropiede ma su un incidente. In queste partite un episodio del genere, un regalo così, lo paghi caro, però per lunghi tratti siamo stati alla pari dell'Inter".

La Roma continua a non segnare, Dybala ha giocato una buona partita ma troppo lontano dall'area di rigore: "Dobbiamo essere bravi ad avvicinarlo alla porta". [...]

Sulla contestazione. "Bisogna fare i risultati e non abbiamo tanto tempo, ma se continuiamo cosi i punti arriveranno. L'unico modo per ricompattare l'ambiente è vincere le par-tite, tutto il resto sono chiacchiere". [...]

(corsera)