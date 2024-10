Juric esame di maturità. Contro l'Inter per la svolta. Hummels ironia e attesa

Ivan Juric è consapevole che quella di domani contro l'Inter può essere la partita della svolta. Un risultato positivo contro i nerazzurri - sognando una vittoria casalinga che manca dal 2016 - lancerebbe definitivamente la sua avventura in giallorosso. [...] Vincere per proseguire la scalata in classifica. Cementare la panchina, almeno fino a giugno. E magari iniziare a cercare una casa a Roma, visto che da oltre un mese l'allenatore vive tra Trigoria e un hotel messo a disposizione dal club. Per raggiungere l'obiettivo si affiderà alla miglior formazione possibile in questo momento. Davanti a Svilar giocheranno Mancini, Ndicka e Angelino. A sinistra possibile maglia da titolare per Zalewski [...] A destra ci sarà Celik, mentre in mezzo favoriti Cristante e Koné su Le Fée (che ieri ha abbandonato il tutore al ginocchio) e Pisilli. Davanti ci saranno Dybala e Pellegrini dietro Dovbyk. [...] Probabile una nuova esclusione per Hummels, che aspetta il suo esordio in maglia giallorosso - quasi certa giovedì contro la Dinamo Kiev - ma prosegue il suo racconto social sull'avventura nella Capitale. Ieri il difensore tedesco ha pubblicato una foto con il premio "Champions League Team of the Season 2023/2024", vinto grazie alle ottime prestazioni con il Borussia Dortmund. Continuando a scherzare sul poco spazio trovato con la Roma. "Più trofei vinti che minuti giocati finora", ha scritto nella didascalia. Sottolineando però come fosse nuovamente una foto ironica: "Sempre con umorismo, quindi intrepretate questa battuta come tale".

(la Repubblica)