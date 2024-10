Juric e i due tabù: Inter e Inzaghi. Però Dybala ci sarà

I numeri sono quelli che sono: Ivan Juric contro l'Inter è 1-2-11. Ha vinto solo nel 2017 quando sedeva sulla panchina del Genoa grazie ad una rete di Goran Pandev. Contro Simone Inzaghi il bilancio è un pochino meglio: 1-3-10 con l'unica vittoria arrivata ai tempi dell'Hellas Verona. L'allenatore croato, però, è estremamente pragmatico e per lui conta solo il presente. E le notizie da Trigoria sono rassicuranti. Paulo Dybala si è infatti allenato in gruppo e ha portato a termine tutta la seduta con i propri compagni [...] Difficile dire se contro l'Inter il croato sperimenterà, come fatto lo scorso anno quando schierò il suo Torino con un 4-2-3-1. Sarà fondamentale, però, schierare gli uomini più in forma, tenendo conto anche delle fatiche dei vari nazionali. Artem Dovbyk è quello che ha speso di più ultimamente ma non ha una valida alternativa e dovrà giocare per forza. Juric può invece sceglierne due tra Baldanzi, Dybala, Soulé e Pellegrini. Paredes senz'altro non sarà titolare ma il ballottaggio a 4 tra Cristante-Le Fée-Koné-Pisilli è più agguerrito di quanto si pensi. Il grande problema è legato alle fasce dove l'Inter ha calciatori di qualità superiore. Ma anche in questo senso le scelte del tecnico croato sono obbligate: Celik a destra, Angelino a sinistra. All'occorrenza può subentrare Zalewski, ma le assenze di Saelemaekers e di El Shaarawy sono pesanti [...]

(corsera)