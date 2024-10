Juric cerca la coppia per fermare l'Inter

IL TEMPO (L. PES) - Alla ricerca della coppia perfetta. Il centrocampo è il reparto più folto a livello di numeri e di caratteristiche differenti. L'arrivo di Koné e l'ascesa di Pisilli consentono a Juric di poterli alternare a seconda delle disponibilità, impegni e avversari. Domenica all'Olimpico arriva l'Inter di Inzaghi e il tecnico croato è ancora alla ricerca dell'incastro giusto [...] La pausa Nazionali ha riconsegnato all'ex Torino Enzo Le Fée, che in attesa di riprendere la giusta condizione potrebbe essere la nuova carta a sorpresa. Il francese piace molto al tecnico anche se non ha mai avuto modo di testarlo. L'ex Rennes ha lasciato intravedere cose interessanti nelle prime partite ma i due mesi di top lo hanno ovviamente rallentato. Dall'altra parte Inzaghi può sfogliare la sua rosa per scegliere i compagni di reparto di Calhanoglu. Il centrocampo nerazzurro è nettamente il più forte della Serie A e per la trasferta all'Olimpico torna a disposizione anche Barella [...] Pochi i dubbi di Juric per la sfida di domenica sera. Oltre a chi schierare a centrocampo, l'altro ballottaggio riguarda la corsia di sinistra con Zalewski ed Hermoso. Se dovesse giocare il polacco, Angelino scalerebbe nei tre dietro, altrimenti, agirebbe sulla fascia sinistra lasciando spazio all'ex Atletico Madrid. Davanti toccherà ancora ad Artem Dovbyk e anche se l'ucraino è affaticato, la Roma non può rinunciarci.