Juric cerca Joya. Firenze è un bivio

In controtendenza. Incurante dell'umore popolare, di una classifica anonima e di una squadra che fatica a reagire. Juric va per la sua strada. E poco importa che sia tortuosa, fatta di affondi ("qui è un Paradiso"), retromarce ("bisogna tirarsi fuori dalla merda") e nuove accelerazioni improvvise ("la squadra ha preso la strada giusta su tante cose, si è visto anche nella prestazione dell'atra sera in Europa"). Dopo aver spolverato il bastone alla vigilia del match contro la Dinamo Kiev, eccolo tirar fuori di nuovo la carota. Per molti ma non per tutti. Perché la bocciatura di Hummels è clamorosa. [...] Scelta tecnica per un signore che avrà sì 35 anni ma soltanto 5 mesi fa giocava la finale di Champions e la scorsa settimana ha ricevuto il premio per esser stato inserito nella top 11 del torneo, fa discutere [...] Non bisogna tentennare: avanti con chi regala maggiori garanzie. E poco importa se oggi la scelta di lasciare fuori Koné farà discutere. In mediana spazio a Cristante e Pisilli con Pellegrini e Dybala dietro Dovbyk. Serve una svolta. E questa la possono dare soltanto i tre davanti. Dovbyk appare stanchissimo ma deve giocare. Lorenzo sembra in ripresa ma ha bisogno di un gol per ripartire. E poi c'è Paulo, il fuoriclasse che deve prendere per mano la squadra. A questa Roma anonima, piatta e senza sussulti, serve la Joya. [...]

(il Messaggero)