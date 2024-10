Intitolato un parco al "Barone" Nils Liedholm

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Tanti ex calciatori della Roma si sono ritrovati nei pressi di Trigoria per omaggiare Nils Liedholm. Nel giorno del suo 102° compleanno il Comune di Roma ha intitolato un parco al "Barone" a due passi dal centro sportivo dei giallorossi. Oltre a Giannini, Tancredi e Nela, hanno partecipato anche rappresentanti del club, come Mancini e l'avvocato Vitali. "Si diceva che a Roma fosse famoso quanto il Papa - ha affermato il figlio Carlo - è sempre stato un motivo di orgoglio".

"Per noi è un giorno molto importante - ha aggiunto Vitali - l'amministrazione riavvicina una bandiera di questa società a quella che, per tanti anni, è stata la sua squadra del cuore. Faremo tutto il possibile per rendere più bello questo parco". La parola, prima di svelare la targa, è passata anche al Sindaco di Roma Gualtieri, che ha dato aggiornamenti sul progetto dello stadio: "E' una fortissima emozione per me intitolare questo giardino a una figura straordinaria, unica nel calcio mondiale, a cui tutti noi dobbiamo tantissimo. Per l'impianto di Pietralata si sta procedendo con grandissimo impegno da parte della società. Il progetto finale è in via di elaborazione".