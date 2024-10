In tribuna anche il tifoso "smemorato", il tecnico: "Certe cose buone, altre meno"

La storia di Luciano, ha fatto breccia nel cuore dei tifosi della Roma ed in pochi giorni si è propagata velocemente in città. La sua vicenda ha dell'incredibile: l'uomo nel 2019 è stato investito e il giorno dopo si è risvegliato in ospedale pensando di essere nel 1980. Luciano ha perso 39 anni di vita e di vicende legate al mondo giallorosso. Non ricorda i due scudetti vinti, le Coppe Italia e non sa chi sia Francesco Totti. Appena il club lo ha saputo ha deciso di invitarlo allo stadio per il match contro la Dinamo Kiev [...]

Ivan Juric, invece, non dimenticherà la sua prima vittoria europea in carriera: "Ci sono stati momenti in cui la squadra mi è piaciuta molto, altri meno. Manca ancora un po' di sicurezza ma abbiamo meritato". L'ambiente è stato comunque ostico soprattutto per i fischi arrivati sia nel primo che nel secondo tempo: "Io ho visto tante cose positive. Abbiamo dominato. Dobbiamo fare meglio nel momento in cui recuperiamo palla e diventare più pericolosi". La scelta che ha fatto più rumore è stata quella legata a Mats Hummels: "È un grandissimo professionista e avrà le sue occasioni, ma al momento Ndicka è in vantaggio. La difesa sta facendo bene". È tornato, poi, Le Fée: "Mi piace tanto, può fare molto meglio. È un ragazzo intelligente e sensibile, sono molto fiducioso per il futuro" [...]

(Il Messaggero)