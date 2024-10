In mattinata la rifinitura, domani c'è il Monza

Terminata la sosta per le nazionali, anche i settori giovani tornano in campo, Primavera compresa che in questi giorni sta preparando l'impegnativa gara contro il Monza in trasferta di domani.[...] I giallorossi sono reduci dal pareggio interno contro il Lecce arrivato per 1-1 e i due punti persi chiamano la Roma a dover dare una risposta già a partire dalla partita di domani. [...] Proprio per questo motivo Falsini ha organizzato un'intera settimana di lavoro - con solo lunedì scorso di riposo - per arrivare pronti e concentrati alla partita. Ieri mattina ultimo vero allenamento mentre oggi in mattinata consueta seduta di rifinitura prima della partenza verso Monza. [...]

(Il Romanista)