Il ritorno di le Fée: Juric aspetta il suo centrocampista ideale

Enzo Le Fée è pronto. Dopo l'infortunio muscolare subito nella partita contro l'Empoli, il francese è ora tornato a disposizione di Ivan Juric. Oggi la Roma ha ottenuto un giorno di riposo e domani ci sarà la rifinitura pre Elfsborg. Per questo il rientro di Le Fée è previsto per venerdì, quando tornerà in gruppo. Ieri, il classe 2000 ha continuato il lavoro individuale e oggi sarà a Trigoria per non perdersi neanche un giorno del suo piano di recupero [...] Juric non vede l'ora di allenarlo poiché è il profilo che più lo stuzzica. Addirittura chi lo conosce bene dice che ne è "innamorato" [...] L'obiettivo è la convocazione contro il Monza per inserirlo il prima possibile in mediana. Juric sta ancora cercando l'equilibrio giusto per la sua coppia di centrocampisti del suo 3-4-2-1 e per ora ha alternato soltanto Cristante, Koné, Pisilli e Paredes. Le Fée ha quindi buone chance di inserirsi nelle rotazioni, anche visti gli elogi arrivati dal tecnico croato. Lo spera anche Florent Ghisolfi che in estate ci ha messo la faccia per acquistarlo dal Rennes per ben 23 milioni di euro.

(La Repubblica)