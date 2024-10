Il ritorno di Dybala: Paulo risponde presente, la Roma riparte all'assalto

Il campione è prima di tutto un uomo che riesce a trasmettere da solo entusiasmo a tutto l'ambiente intorno a sé. La stella della Roma è sempre lui, Paulo Dybala. Riaverlo a disposizione nuovamente dal primo minuto contro l'Inter, vuol dire poter affrontare i nerazzurri con un valore in più. L'argentino tornerà in campo dopo l'ennesimo problema muscolare ed è pronto a far riversare i suoi compagni in attacco [...]

La Joya ha già dimostrato di poter scrollarsi di dosso i momenti difficili, il tutto tramite un gol o una giocata decisiva. Domenica allo stadio Olimpico, l'ex Juventus guiderà all'assalto un gruppo di veri e propri talenti come Artem Dovbyk, Lorenzo Pellegrini, Manu Koné e Angelino [...]

Sarà quindi una Roma con più qualità e più talento. Ieri Dybala ha svolto, senza accusare nessun tipo di dolore, l'allenamento in gruppo [...] Dagli esami non si erano viste lesioni o risentimenti, ma il giocatore, insieme a Ivan Juric, aveva scelto di non forzare la mano e di sedersi in panchina contro il Monza [...] Ora Dybala cerca il riscatto rispetto agli ultimi 2 anni, dove nelle prime 7 partite si era già affermato come l'uomo più decisivo della rosa.

L'argentino spera pure di bloccarsi segnando su azione, il suo unico gol è arrivato dal dischetto contro l'Udinese, dopo un periodo non semplice in fase realizzativa. La situazione fa paura poiché la Joya non segna su azione dal 18 aprile contro il Milan in Europa League, mentre in Serie A il gol manca dal 26 febbraio contro il Torino. Ora Paulo deve farsi carico del problema della squadra e la sua sfida riparte dall'Inter.

(gasport)