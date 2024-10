IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D'UBALDO: "È tornata la Rometta, situazione desolante" - POLVEROSI: "Certi errori si pagano e i giallorossi li stanno pagando caro"

La Roma perde 5-1 e viene umiliata dalla Fiorentina al Franchi. La gioia del primo gol di Manu Koné con la maglia giallorossa, ovviamente, non distoglie lo sguardo da una crisi senza fondo che la squadra di Ivan Juric sta attraversando. "Certi errori si pagano e la Roma lo sta pagando caro. Come stessero giocando i giallorossi non si capiva, come giocava la Fiorentina era chiaro, molto bene e con idee chiarissime" scrive Alberto Polverosi sulle colonne del quotidiano Il Corriere dello Sport. "È tornata la Rometta. Undicesima in classifica dopo nove giornate, solo dieci punti, una situazione desolante. Il 5-1 di Firenze è il segnale di una squadra allo sbando" il pensiero di Guido D'Ubaldo sullo stesso quotidiano. Tiziano Carmellini de Il Tempo si sofferma sulle responsabilità della proprietà dei Friedkin: "Cos'altro deve succedere per far capire ai piani alti di Trigoria quello che tutti hanno già capito da tempo? Quando si sbaglia bisogna avere la capacità e la lucidità di ammetterlo".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. POLVEROSI - IL CORRIERE DELLO SPORT

[...] La Roma non è stata battuta, ma sbriciolata e umiliata. È stato fin troppo facile per la Fiorentina, incontenibile dal primo all'ultimo minuto. È il momento di maggior crisi per i giallorossi, incapaci di reagire e di trovare una via d'uscita [...] Il confronto è stato impietoso e può rendere fiero Palladino che ha superato il maestro Juric [...] Quella Roma non aveva né capo né coda, appunto l'esatto contrario della Fiorentina [...] Certi errori si pagano e la Roma lo sta pagando caro. Come stessero giocando i giallorossi non si capiva, come giocava la Viola era chiaro [...] Esistono delle fragilità che devono preoccupare in casa Roma: incassare il gol del 3-1 due minuti dopo il gol di Koné è un segno brutto, molto brutto. La reazione del secondo tempo è stata quella di una squadra nervosa, impaurita [...]

I. ZAZZARONI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Non è una sconfitta normale perché è figlia di una situazione anormale. Questa è la batosta inaccettabile, umiliante ed è il risultato di scelte societarie incomprensibili [...] Questa è la tempesta annunciata e che porterà a nuovi stravolgimenti. E siamo soltanto a fine ottobre [...] Anche Juric ha le sue colpe: la principale è quella di aver sottovalutato la situazione ambientale che si era venuta a creare dopo l'esonero di De Rossi. Dal tifoso romanista non è mai stato accettato, l'ha sempre considerato di passaggio e Ivan non lo meritava. La soluzione? Nasca finalmente dal rispetto per la Roma.

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

È tornata la Rometta. Undicesima in classifica dopo nove giornate, solo dieci punti, una situazione desolante. Il 5-1 di Firenze è il segnale di una squadra allo sbando [...] C'è bisogno di un cambio di marcia per salvare la stagione, che rischia di essere compromessa, non solo per l'obiettivo prefissato [...] Juric ha grandi responsabilità. Non è ancora riuscito a dare una fisionomia alla squadra, Dovbyk non ha mai un pallone giocabile. Ha dovuto correggere dopo mezz'ora una formazione sbagliata, ha lasciato il centrocampo alla Fiorentina, che ha fatto quel che ha voluto [...] I Friedkin non si sono più fatti vivi dopo aver esonerato De Rossi, per sostituirlo con un allenatore inadeguato rispetto alle aspettative della piazza [...] Quella di ieri sera a Firenze è una delle pagine più tristi della recente storia giallorossa. I giocatori sembrano rassegnati [...]

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

La Roma crolla al Franchi e scivola all'undicesimo posto in classifica. Ko vergonoso contro la Fiorentina e manita in faccia. Tatticamente e mentalmente i giallorossi hanno firmato la resa [...] Prima c'è da riflettere sul valore di chi è arrivato. E su chi ha deciso di puntare su calciatori non da Champions. Scartando Bove: rigore procurato, assist per Kean e gol contro gli ex compagni. Da dilettanti allo sbaraglio.

B. CIULLINI - TUTTOSPORT

[...] È buio pesto invece per la Roma, uscita a pezzi dal Franchi, rimasta pure in dieci al 20' del secondo tempo per l'espulsione di Hermoso. Ora è crisi vera [...] L'avventura di Juric sembra arrivata al capolinea, forse verrà richiamato De Rossi, troppo frettolosamente liquidato [...] Una notte horror per la Roma, una notte di festa per la Fiorentina [...] La Viola brinda, i giallorossi sono allo sbando [...]

P. CONDO' - LA REPUBBLICA

[...] E anche la Fiorentina, leggera e maramalda sulla pesantezza di una Roma che ha sbagliato tutto ciò che poteva sbagliare. E non parliamo di ieri.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Cos'altro deve succedere per far capire ai piani alti di Trigoria quello che tutti hanno già capito da tempo? Quando si sbaglia bisogna avere la capacità e la lucidità di ammetterlo. E mandare via in quel modo De Rossi per prendere Juric, è stato molto più di un errore: è stata una vera e propria follia [...] Arrivati a questo punto, se non è troppo tardi, qualcuno ci metta le mani: ma forse già lo è... [...]

T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

Domenica di pazzo football, otto gol a Milano, sei a Firenze, 4 a 4 tra Inter e Juventus, Roma distrutta a Firenze, Juric sul punto di lasciare, la squadra allo sbando [...] Brutte notizie per la Roma che sembra ormai un gruppo senza sangue e senza gioco, cambiando l'ordine degli allenatori il prodotto è rimasto uguale, anzi è peggiorato, non c'è un presente e non c'è un futuro [...]