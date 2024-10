Il problema di punta

No Dovbyk, no party. Sta diventando una triste consuetudine: se non segna il gigante ucraino, la Roma la porta avversaria la vede in cartolina. [...] Nell'ultimo quadriennio, mai la Roma aveva segnato così poco: appena 10 volte. Un totale che non fa arrivare i giallorossi nemmeno ad una rete a partita. [...] Ma c'è di più: la penuria offensiva va di pari passo con difensori e centrocampisti che non riescono ad essere più incisivi come lo erano in passato. [...] Ad oggi, invece, in gol sono andati i soli Pisilli e Cristante (con clamorosa deviazione di Busio) in una partita contro il Venezia. [...]

Un quadro che spiega il momento che sta vivendo la Roma. Una squadra che si aggrappa al suo centravanti che però, da qui al termine della stagione, non potrà giocare sempre. [...] E dietro, Shomurodov, non può essere l'uomo che lo sostituisce. [...] L'uzbeko è un calciatore che ha fatto fatica in palcoscenici minori, figuriamoci alla Roma. [...] Da qui a gennaio il cammino è lungo. Quindici gare, compreso il derby pre-Epifania, sono tante. E la Roma deve ritrovarsi. Come? Il richiamo all'"essere bestie" di Juric non basta. [...] Servirebbe quindi una manovra che permettesse alla Roma di tenere forse meno il pallone e cercare un gioco più verticale, sfruttando la qualità dei suoi elementi nell'uno contro uno. [...]

(Il Messaggero)